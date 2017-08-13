Москва, 13 августа, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поделился с близкими сотрудниками по администрации своими опасениями по поводу советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона. По мнению Трампа, именно он может стоять за утечками информации из Белого дома, сообщает Axios со ссылкой на источники в окружении президента США.

Michael Vadon Стив Бэннон

По данным издания, Трампу надоело, что его главный стратег занимается саморекламой, в связи с чем работа Бэннона в администрации президента может оказаться под угрозой.

Положение советника президента по стратегическим вопросам может оказаться еще менее стабильным в связи с тем, что генеральный прокурор США Джефф Сеншс намерен активно бороться с утечками секретных данных.

Впрочем, сообщает источник, опала Трампа не стала чем-то новым для Бэннона, пережившего попытку избавиться от него со стороны Джареда Кушнера, зятя и советника Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США положительно отозвался о деятельности генерального прокурора США Джеффа Сешнса по ликвидации утечек из Белого дома.

«Для национальной безопасности чем жестче, тем лучше!» — заявил Трамп.