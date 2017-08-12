Шарлотсвилл, США, 13 августа, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Двое полицейских стали жертвами крушения вертолета в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, сообщает 12 августа The Daily Progress.

Цуканов М.В Наплечная нашивка полиции округа Альбемарль, штат Вирджиния, США

Трагический инцидент произошел возле поля для гольфа в округе Альбемарль вечером субботы, 12 августа.

По сообщению очевидцев, полицейский вертолет на некоторое время завис над жилыми домами, после чего направился в сторону ближайшего лесного массива, где и произошло крушение.

Жертвами крушения стали два офицера полиции штата.

Пока неясно, был ли полицейский вертолет задействован в мониторинге столкновений в Шарлотсвилле между ультраправыми демонстрантами и их противниками.

Свои соболезнования в связи с гибелью полицейских выразил президент США Дональд Трамп.

«Самые глубокие соболезнования семьям и близким полицейских штата Вирджиния, которые умерли сегодня, - написал президент на странице в своем Twitter-аккаунте. — Вы все среди лучших, рожденных в этой стране».

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере один человек погиб и 19 получили ранения при наезде автомобиля на толпу протестующих в американском городе Шарлотсвилле. Власти города классифицировали инцидент как умышленное убийство.