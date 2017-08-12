Тифарити, 12 августа, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, Западная Сахара) Абделькадер Талеб Омар считает статус-кво в Западной Сахаре следствием «политики марокканского режима», сообщает агентство Sahara Press Service.

Western Sahara Демонстрация с требованием независимости Западной Сахары

«Народ Западной Сахары не сможет бездействовать всегда. До тех пор, пока мы не восстановим своё право на самоопределение мирными средствами, наш народ готов ко всем формам борьбы, в том числе и на возобновление вооруженного противостояния с Марокко», — заявил Талеб Омар.

По его словам, «в настоящее время правительство САДР предпочитает использовать мирные решения в урегулировании конфликта с опорой на институты ООН».

«Сахарский народ по-прежнему ждет нового специального посланника генерального секретаря ООН в регионе, что соответствует резолюции ООН 23/51, принятой в апреле нынешнего года», — подчеркнул глава западносахарского правительства.

В мае с.г. директор департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа прибыл в Алжир по поручению генерального секретаря ООН Антонио Гутьерреса для запуска переговорного процесса между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО.

«Генеральный секретарь ООН проявляет твердую волю к возобновлению переговоров для урегулирования конфликта в Западной Сахаре, о чем также свидетельствует резолюция Совета Безопасности по продлению мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС)», — отметил Лакруа по итогам встречи с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамраи руководителем комплексной многомерной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали Махаматом Салехом Аннадифом.

По словам Лакруа, с приходом нового генерального секретаря ООН «расчистился путь» для политической работы в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. «Работа предстоит кропотливая и постепенная. Следует восстановить полноценную функциональность МООНРЗС. А потом создавать условия для урегулирования споров в районе Эль-Гергерата, что позволит запустить процесс примирения сторон», — отметил дипломат.

28 апреля Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию №2351,продлив таким образом на один год миротворческую миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, которая действует в регионе с 1991 года, когда Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО заключили перемирие.