Шарлотсвилл, США, 12 августа, 2017, 22:27 — ИА Регнум. В американском штате Вирджиния неизвестный на автомобиле въехал в толпу митингующих, которые выступали против ультраправых активистов. Об этом сообщает телекомпания НТВ.

Автомобиль

Инцидент произошел в субботу, 12 августа, в городе Шарлотсвилл. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

«Неизвестный на автомобиле совершил наезд на манифестантов, которые выступали против ультраправых активистов в Шарлотсвилле», — говорится в сообщении.

Пока неясно, въехал ли водитель транспортного средства в толпу намеренно, либо же это несчастный случай.

Ранее власти штата Вирджиния ввели в городе режим ЧП из-за ожесточенных столкновений между ультраправыми экстремистами и выступающих против их действий граждан.