Москва, 12 августа, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Сербия не собирается вступать в НАТО и надеется на понимание со стороны стран-партнёров. Об этом заявил РИА «Новости» министр обороны страны Александр Вулин в ходе официального визита в Москву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы, конечно, общаемся с НАТО в рамках «Партнерство во имя мира» — это оптимальный уровень кооперации для нас, и мы удовлетворены этим, — заявил Вулин. — Мы всегда заявляем нашим партнерам в НАТО, что мы сохраняем военный нейтралитет и у нас нет желания становиться частью НАТО, это наше твердое решение».

При этом он добавил, что Сербия ожидает от своих партнеров уважения ее решения сохранять нейтралитет.

Напомним, 23 июня президент Сербии Александр Вучич на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнесом Ханом в Белграде заявил, что вступление в Европейский союз является главным приоритетом внешней политики Сербии.

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