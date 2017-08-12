Выборг, Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В Выборге завершился XXV фестиваль российского кино «Окно в Европу». За семь фестивальных дней зрителям показали более 130 фильмов в разных конкурсных программах. На церемонии закрытия были подведены итоги и объявлены победители.

Алёна Сычева ИА REGNUM

Приз Союза журналистов получил сценарист фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Алексей Бородачёв.

Приз гильдии киноведов и кинокритиков было принято решение не вручать, диплом гильдии получил фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Алёна Сычева ИА REGNUM Актёры фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Алексея Бородачёва

Приз русско-европейской киноассоциации и имени Саввы Кулиша получил документальный фильм про композитора Олега Каравайчука «Последний вальс» Юлии Бобковой.

Приз президента фестиваля получил фильм «Лавстори» Петра Тодоровского.

«Это большая честь, я не ожидал. Было много интересных картин. Спасибо группе, которая не в самых лучших условиях снимала этот фильм», — прокомментировал режиссер.

Конкурс «Копродукция. Окно в мир» судили Павел Финн (председатель жюри), Олег Березин и Михаил Брашинский. Объявлены следующие победители:

Абдулламад Бекмамадов получил диплом за лучшее исполнение роли себя в фильме «Песни Абдулла» Анны Моисеенко.

получил диплом за лучшее исполнение роли себя в фильме Анны Моисеенко. «Убеждения» Татьяны Чистовой (Россия — Польша) — диплом «За убеждение».

Татьяны Чистовой (Россия — Польша) — диплом «За убеждение». «Чужой дом» Русудана Глурджидзе — специальный приз «За воплощение одной из самых актуальных проблем современности».

Русудана Глурджидзе — специальный приз «За воплощение одной из самых актуальных проблем современности». Главный приз жюри единогласно присудило фильму «Красный русский» Чарли Брауна. Жюри отметило, что картина — идеальное воплощение идеи копродукции.

«Думаю, Чарли будет счастлив, он фанат русской культуры. У меня это второй приз конкурса копродукции в Выборге, так что это для меня счастливый фестиваль», — прокомментировала продюсер Юлия Мишкинене.

В состав жюри конкурса анимационного кино вошли Андрей Хржановский (председатель жюри), Виктор Тихомиров и Светлана Разгуляева. В число победителей вошли:

Программа авторских фильмов студии «Союзмультфильм» получила диплом «За высокий творческий профессионализм».

получила диплом «За высокий творческий профессионализм». «Шкафчик» Дарьи Зиминой — диплом «За твердый шаг в сторону своего шкафчика».

Дарьи Зиминой — диплом «За твердый шаг в сторону своего шкафчика». «Бирюк» Полины Фёдоровой — специальный приз «За понимание страхов детской души».

Полины Фёдоровой — специальный приз «За понимание страхов детской души». «Рыбы, пловцы, корабли» Дмитрия Геллера и Андрея Кулева завоевал главный приз «За поэтичность и мастерское владение языком восточной культуры».

Алёна Сычева ИА REGNUM

Жюри конкурса неигрового кино: Александр Городницкий (председатель жюри), Владислав Флярковский, Елена Демидова и Евгений Голынкин. Призы получили:

«Велком ту пирамида» Ивана Твердовского — диплом «За победу иронии над разумом».

Ивана Твердовского — диплом «За победу иронии над разумом». «Татьяна и её дети» Елены Ласкари — диплом «За чуткость и точность воплощения человеческой жизни на экране».

Елены Ласкари — диплом «За чуткость и точность воплощения человеческой жизни на экране». «Про рок» Евгения Григорьева» — диплом «За динамизм и разнообразие приемов в неигровом кино».

Евгения Григорьева» — диплом «За динамизм и разнообразие приемов в неигровом кино». «Последний вальс» Юлии Бобковой — специальный приз «За гармоничное сочетание реального и метафоричного».

Юлии Бобковой — специальный приз «За гармоничное сочетание реального и метафоричного». «Форсаж. Возвращение» Наталии Гугуевой получил главный приз.

В состав жюри конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли Рустам Ибрагимбеков (председатель жюри), Юсуп Разыков, Татьяна Колганова, Артур Смольянинов, Дмитрий Пучков и Роман Каримов. Объявлены следующие победители:

Диплом получил исполнитель главной роли Олег Чугунов в фильме «Ничей» Евгения Татарова.

в фильме Евгения Татарова. Диплом достался актерскому ансамблю фильма «Девушка с косой» Ольги Поповой.

Ольги Поповой. «Хармс» Ивана Болотникова — специальный приз «За высокий уровень визуально-музыкального решения».

Ивана Болотникова — специальный приз «За высокий уровень визуально-музыкального решения». Евгений Ткачук — специальный приз за роль в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов ».

— специальный приз за роль в фильме ». «Лес» Романа Жигалова — приз «За лучший дебют»

Романа Жигалова — приз «За лучший дебют» Главный приз завоевал фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

В конкурсе «Выборгский счет», итоги которого определяются по итогам зрительского голосования, определены следующие победители:

Первое место — «Бабушка легкого поведения» Марюса Вайсберга.

Марюса Вайсберга. Второе место — «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Бориса Хлебникова. Третье место досталось фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» ежегодно проходит в Выборге, собирая на своей территории отечественных и зарубежных деятелей кинематографа. Символом фестиваля 2017 года стал образ Сергея Бодрова — младшего.