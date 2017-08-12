Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Народный артист России Виктор Смирнов скончался в возрасте 72 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Александринского театра.

Цитата из т/ф «Ликвидация». Реж. Сергей Урсуляк. 2007. Россия Виктор Смирнов

«В ночь на 12 августа на 73-м г. жизни скончался народный артист России Виктор Федорович Смирнов, — говорится в сообщении. — (…) В последние годы Виктор Фёдорович боролся с серьезной болезнью».

О дате церемонии прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Смирнов известен российским телезрителям по своим ролям в кино и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита», «Ликвидация», «Бандитский Петербург» и другие. Всего с списке его киноролей — более 70 картин.