Белград, 12 августа, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Постсоветское пространство «в последние 12 лет американцами превращено в испытательный полигон, на котором разрабатываются и испытываются очень специфические биологические формы», сообщает сербское издание «Печат». По данным издания, «секретные биологические лаборатории США развернуты в Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане». После событий на Майдане «в этот ряд можно поставить и Украину — на такой вывод наталкивают участившиеся случаи невероятных эпидемий, информация о которых успешно замалчивается».

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Биологическое оружие

По данным балканского СМИ, «с 2014 по 2017 год на Украине американцами развернуто 15 секретных биолабораторий, в которых работают исключительно американцы. Финансируются они Пентагоном, а занимаются изучением и выведением вирусов и бактерий».

«В Львове таких учреждений три, столько же в Киеве, есть неподалеку от Крыма и ЛНР, а также в Одессе, Виннице, Харькове, Тернополе, Ужгороде. Местные власти не могут вмешаться в их работу, даже если бы сильно этого захотели. В эпоху Порошенко об этих лабораториях, потенциально опасных не только для России, но и Молдавии, Белоруссии, Приднестровья и стран ЕС, писать запрещено», — говорится в публикации.

Издание обращает внимание на то, что за ликвидацию «странных эпидемий, которых раньше на территории страны не было», на Украине приходится платить Киеву, который закупает вакцину у американских компаний, «возможно, причастных к производству возбудителей болезней. Только в 2016 — 2017 гг. Украину «посещали» невесть откуда взявшиеся вспышки ботулизма (Киев, Херсон), неизвестной кишечной болезни (400 госпитализированных детей в течение суток в Измаиле), а также свиного гриппа, приводящего к атипичной пневмонии. Добавить к этому следует «эпидемии среди животных, унесшие только в 2015 году более 100 тысяч свиней».

«Все лаборатории находятся под патронатом фирмы Black and Veatch Special Projects, а работающие в них американцы обладают статусом дипломатической неприкосновенности, — отмечает «Печат». — Известно, что сейчас американские военные инструкторы, работающие на Украине, собирают образцы ДНК и синовиальной жидкости россиян белой расы. Это указывает на то, что в лабораториях ведутся поиски вируса, который будет избирательно уничтожать только русских».

Автор издания Зоран Милошевич приводит свидетельства, указывающие на то, что «в лабораториях научились уже выводить специфические вирусы персональной направленности — такими были заражены Уго Чавес и некоторые другие политики, умершие в довольно молодом возрасте и в расцвете сил».

«Один эпизод — случайность, два — совпадение, но три — это уже закономерность», — резюмирует автор.

Другие материалы по теме:

Расходы США на биолаборатории в Армении говорят об их двойном назначении