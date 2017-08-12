Москва, 12 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Польские политики тащат своих потомков в мир лжи и агрессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

Kremlin.ru Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

«Глава МИД Польши докатился в своем лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса: «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», — заявила Яровая.

История уже расставила все на места, отметила депутат.

«И что является правдивым историческим фактом, так это победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы. А вот скелеты в шкафу польских политиков еще предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии», — отметила Яровая.