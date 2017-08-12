Жешув, Польша, 12 августа, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Граждане Украины в массовом порядке стали запрашивать в польских архивах заверенные справки о принадлежавшем их предкам имуществе во Второй Республике (Польша в 1918—1939 годах), сообщает портал Kresy.pl. Запросы подаются в том числе при посредничестве польских юридических фирм. Согласно информации издания, речь идет о подготовке требований о компенсации за утраченную собственность.

Poland-consult.com Украинцы в Польше

Наплыв украинцев фиксируется в частности в отделении Государственного архива в Перемышле (Подкарпатское воеводство). В самом архиве утверждают, будто бы украинцы запрашивают данные метрических карт, подтверждающих их польское происхождение, чтобы потом претендовать на Карту Поляка. Однако, замечает портал, на самом деле «граждане Украины уже несколько лет оставляют много заявлений о выдаче архивных документов, подтверждающих право собственности на имущество в межвоенный период. При этом ссылка на получение Карты Поляка выглядит только предлогом. Бывало, что запросы подразумевали большие претензии. По мнению одного из наших источников, эти мероприятия могли координироваться неким центром во Львове, и это не случайно, что украинцы в какой-то момент начали массово делать запросы».

Принимают участие в кампании и польские юридические фирмы. Так, в Подкарпатском воеводстве в один из повятов поступило письмо от варшавской юридической фирмы, действующей от имени гражданина Украины, предки которого имели польское гражданство. Дед заявителя, которого в 1946 году переселили в Украинскую ССР, имел недвижимость в гмине Рышкова-Воля. Сейчас этот гражданин хочет получить информацию о текущем состоянии недвижимости, являющейся собственностью его родственника. Согласно письму, он намерен бороться за наследство, оставленное его предками. В том числе за недвижимость, которая находится в Польше и которой он может быть наследником.

Kresy.pl напоминают, что польская Конституция гарантирует право собственности. Вместе с тем, как считает польский политолог Анджей Запаловский, действия юридических фирм и адвокатов являются попыткой «нарушить права и интересы Польши». Учитывая, что после войны в СССР было переселено около 460 тысяч лиц украинской национальности, масштабы потенциальной реституции впечатляют.