Вашингтон, 12 августа, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В целях урегулирования карабахского конфликта настала пора предпринять конкретные шаги, направленные на укрепление доверия. Об этом в интервью армянской и азербайджанской службам Голоса Америки заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем в данном направлении будут предприняты некоторые шаги: «Осознаю, что на данный момент было бы сложно добиться полной демилитаризации, хотя это было бы весьма желательно. Однако мы должны снизить возможность военных столкновений».

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд также отметил, что, в первую очередь, необходимо вывести снайперов с приграничных зон и линии соприкосновения, увеличить число международных наблюдателей и разместить специальное оборудование.

«Когда две вооруженные стороны находятся в непосредственной близости друг от друга на сложной местности, риск столкновений есть всегда», — сказал дипломат. По его словам, посредники связывают серьезные ожидания с предстоящей в Нью-Йорке встречей глав МИД Армении и Азербайджана, за которой осенью может последовать второй этап — переговоры на уровне глав государств.

«Имеется некий всеобъемлющий документ, однако есть также шаги и стадии для его достижения. Надеюсь, что в ходе следующих переговоров на высоком уровне стороны проведут серьезную работу, и если достичь окончательного урегулирования не удастся, то объявят об определенных шагах», — сказал он, добавив, что краеугольным камнем урегулирования конфликта является поиск компромиссов.

«Вокруг этой задачи США продолжают работать с Россией, несмотря на обострившиеся отношения двух стран. В нашей работе друг с другом ничего не изменилось, отношения в кругу сопредседателей не изменились. И хотя политики воюют друг с другом, мы продолжаем работать и делаем это плечом к плечу», — отметил он.

Исторически, даже когда Москва и Вашингтон переживали сложные отношения, всегда были области, в которых мы продолжали хорошо работать вместе. Возможно заголовки новостей не выглядят хорошо, но что касается специфических ситуаций и проблем, в решении которых мы сотрудничаем, это продолжается. Это продолжается и сегодня в Нагорном Карабахе. Я отношусь с большим уважением к моему российскому коллеге — послу Игорю Попову. Мы с ним очень хорошо вместе работаем, так же как и с нашим французским коллегой. И я совершенно не вижу каких-либо изменений в том, как мы работаем вместе и как мы относимся к друг другу».

До интервью американского сопредседателя Минской группы схожую повестку встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке озвучил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. По его словам, у сопредседателей Минской группы ОБСЕ сегодня есть одна первостепенная задача — предотвратить возможные военные действия и добиться того, чтобы степень напряженности снизилась.

Кочарян отметил, что посредники очень последовательны и в своих шагах, и в своих заявлениях. «Сегодня у них есть две миссии: первая — способствовать тому, чтобы стороны пришли к какому-то согласию, вторая — не допустить возобновления военных действий. Сегодня они сосредоточены на второй миссии, очень хорошо понимая также причину, что в том поле говорить о каком-либо прогрессе невозможно, причиной является Азербайджан с его политикой», — сказал замглавы МИД Армении 10 августа.

Ранее министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что относительно встречи президентов Армении и Азербайджана пока нет никаких договорённостей.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась больше года назад, в июне 2016 года, в Санкт-Петербурге. Ранее в том же году аналогичная встреча состоялась в Вене.

На тех встречах были согласованы предложения о размещении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта, о которых говорил Хогланд. Однако Азербайджан отказался подписать данное соглашение.

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