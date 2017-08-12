Нью-Йорк, США, 12 августа, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Организация «Профессиональные разведчики-ветераны за здравомыслие» (VIPS), в которую входят вышедшие в отставку здравомыслящие офицеры американских спецслужб, занялась изучением вопроса о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы в США и обнаружила доказательства обратного, пишет агентство Bloomberg.

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Экс-разведчики, изучив материалы, пришли к выводу, что после того, как Джулиан Ассанж анонсировал предстоящую публикацию электронной переписки, имеющей отношение к Хиллари Клинтон, в Демпартии срочно занялись фабрикованием доказательств, что данные с ее серверов продали не свои, имевшие доступ, а похитили чужие, взломав защиту.

«Люди из VIPS (реальные, с именами и фамилиями, в отличие от сплошных анонимов, якобы приносящих информацию в поддержку и защиту Клинтон) с помощью независимых экспертов, известных в сетях под логинами Forensicator и Adam Carter, обнаружили, что 5 июля 2016 года с сервера DNC 1976 мегабайт файлов, которые якобы выложил на WikiLeaks «связанный с русскими румынский хакер Guccifer» (осужденный позднее на 4 года — прим ИА REGNUM), были скачаны за 87 секунд всего. То есть скачивание шло со скоростью 22,6 мегабайта в секунду, — пишет постоянный автор американского агентства Леонид Бершидский. — Интернет-провайдеры в США такую скорость скачивания данных не предоставляют. Скорее всего, эти файлы были сгружены с сервера на внешнее накопительное устройство, что мог сделать только кто-то из своих, имеющих физический, а не интернетный доступ к серверу».

«Группа VIPS не очень популярна у представителей СМИ, если не сказать больше — ее просто замалчивают, — отмечает журналист. — Одного из основателей этой команды Рэя Макговерна официальные структуры постарались отстранить от расследования любых событий, связанных с Клинтон, потому что он «ранее выступал против ее политики». А, между прочим, Макговерн и его группа признаны правыми в расследовании событий, связанных с подтасовкой данных для обоснования вторжения в Ирак в 2003 году».

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