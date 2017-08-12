Рубцовск, Алтайский край, 12 августа, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Около половины жителей Рубцовска в течение двух последних дней не получают горячую воду. Причем речь идет не о каких-то незапланированных или плановых ремонтных работах, а о прихоти руководство ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» (ИДК), которое 10 августа в одностороннем порядке прекратила выработку и подачу горячей воды на Рубцовской ТЭЦ. Судя по сообщению, опубликованному на официальном сайте города, данное решение не согласовано с администрацией Рубцовска. О незаконности действий ЕДК по прекращению горячего водоснабжения проинформирована прокуратура городская прокуратура.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рубцовск

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления по внешним связям Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Екатерина Терёшкина, отключение затронуло жителей северной и центральной частей города.

«Уведомление о приостановке горячего водоснабжения ИДК направила накануне, объясняя данное решение отсутствием на момент подготовки документа действующего договора с ЕТО (с августа 2017 года статус ЕТО получило АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (входит в Сибирскую генерирующую компанию, СГК). Важно отметить, до отключения прежняя ЕТО в полном объеме оплачивала потребленную горячую воду ИДК без договора, так как стороны к согласию не пришли», — подчеркнула Екатерина Терёшкина.

По ее словам, с правовой точки зрения действия ИДК по прекращению подачи горячей воды являются незаконными, нарушающими права жителей на получение качественных коммунальных услуг.

«Считаем данную ситуацию недопустимой и надеемся, что свою оценку ей дадут органы прокуратуры и Роспотребнадзора. Кроме того, АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» намерено обратиться за защитой своих прав в антимонопольный орган, поскольку в данном случае налицо признаки нарушения ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением)», — подчеркнули в СГК.

Екатерина Терёшкина также отметила, что ЕТО и администрация Алтайского края предпринимают все необходимые усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды жителям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года, в самый пик морозов, когда столбик термометра в Алтайском крае опускался до минус 45 градусов, жители третьего по величине города могли замерзнуть по причине катастрофической нехватки топлива на Северной ТЭЦ Рубцовска, которая отапливает 62% города. Критическая ситуация по причине сложного финансового положения возникла именно у «Инвестиционно-девелоперской компании», управляющей этой городской ТЭЦ.

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Напомним, в июле 2015 года ИДК рассчитывала получить в свои руки Южную тепловую станцию, а также рубцовские теплосети и повысить тарифы. Эффект от такой аренды мог бы быть таким, как на рубцовском заводе Алттрак. Местные депутаты высказывали опасение, за ИДК может стоять новосибирский бизнесмен Эдуард Таран — тот самый глава РАТМ-Холдинга, при котором в свое время был разорён рубцовский завод.

В статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Барнаульская тепломагистральная компания, обособленное структурное подразделение которой ведет операционную деятельность в Рубцовске, вступила с 1 января 2017 года. Положение об этом статусе закреплено в актуализированной Схеме теплоснабжения Рубцовска до 2032 года.