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На Северной ТЭЦ Рубцовска вводят режим ЧС объектового характера

Экономика
Обслуживающая ТЭЦ компания с ситуацией не справляется, — не может в полном объеме наладить поставки угля
Зима в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Зима в Алтайском крае

Рубцовск, Алтайский край, 21 Ноября 2016, 14:16 — REGNUM  До конца сегодняшнего дня на Северной ТЭЦ Рубцовска (третий по величине город Алтайского края) необходимо ввести режим ЧС объектового характера. Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края сообщил губернатор Александр Карлин.

Как следует из пояснений вице-губернатора Виктора Мещерякова, поводом для особого рассмотрения вопроса стала деятельность Инвестиционно-девелоперской компании (ее доля на рынке теплогенерации города составляет 62%), обслуживающей эту Северную ТЭЦ. По его словам, на сегодняшний день запас топлива на ТЭЦ Рубцовска составляет чуть более 4 тысяч тонн угля, при том, что суточный расход составляет около 1 тысячи тонн.

«При любой нештатной ситуации это приведет к критическому положению. Считаю, что нужно принять кардинальные меры по оперативному управлению станции. Инвестиционно-девелоперская компания с ситуацией не справляется, не может в полном объеме наладить поставки угля», — отметил вице-губернатор.

Напомним, уже вторую неделю Алтайский край, как и вся Сибирь, находятся во власти арктического холода. Испытание морозами проходят не все.

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В течение двух последующих суток губернатор поручил муниципалитету определиться с механизмом заключения договора аренды Северной ТЭЦ либо с одним из муниципальных унитарных предприятий города, либо со структурами Сибирской генерирующий компании.

«Эту работу необходимо завершить до 23 ноября. Также необходимо в пятидневный срок пересмотреть тарифную составляющую, учитывая сложившуюся ситуацию», — подчеркнул Александр Карлин.

Вместе с тем, первый заместитель главы администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман сообщил, что на сегодняшний день жалоб на плохое отопление от жителей города нет.

«Температурный режим поддерживается в норме. В учреждения социальной сферы температурный режим нормальный. По многоквартирным жилым домам вопросов не возникает. Но в случае необходимости маневра по углю практически нет, последние 1139 тонн топлива были завезены со склада СГК, чтобы поддержать резерв. Занимаемся в настоящий момент переадресацией 3 тысяч тонн на Северную ТЭЦ, которая идет в адрес Южной станции Сибирской генерирующей компании», — пояснил Дмитрий Фельдман.

Тем не менее, второй участник рынка теплогенерации — Сибирская генерирующая компания (СГК) — (она хоть и пришла в Рубцовске всего несколько месяцев назад, но уже смогла сделать многое на вверенном ей объекте — Южной тепловой станции, — прим. ИА REGNUM ) заявила о готовности помочь в решении проблемы обеспечения города теплом.

По словам генерального директора Сибирской генерирующей компании Михаила Кузнецова, компания заинтересована в первую очередь в сохранении жизни и здоровья жителей Рубцовска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2016 года СГК направила на реконструкцию тепловых сетей Рубцовска более 100 млн. рублей. В планах на 2017 год — вложить более 600 млн. рублей на выполнение комплекса первоочередных мероприятий.

17 июля 2016 года городская дума Рубцовска единогласно одобрила обращение к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой об установлении повешенного уровня роста тарифов на тепловую энергию для рубцовчан. Однако произойдет это не ранее второго полугодия 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Реформирование теплоснабжения в России может начаться с Рубцовска

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