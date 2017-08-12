Москва, 12 августа, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Обвинения польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского в адрес СССР, жертвой агрессии которого якобы стала Польша, не соответствуют исторической правде, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Voenpro.ru Медаль «За освобождение Варшавы»

Комментируя заявление поляка о том, что «нельзя начинать историю польско-советских и польско-российских отношений с 1945 года», Пушков напомнил об участии Варшавы в Мюнхенском сговоре.

«Нет, г-н Ващиковский. Начало Второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ващиковский обвинил СССР в нападении на Польшу вместе с Гитлером и об интересах Советского Союза в этой войне. Ранее он заявлял, что Польша как страна, которая пострадала от СССР, не будет заботиться о памятниках советским солдатам, освободившим поляков от нацистов.

Напомним, Мюнхенский сговор — соглашение от 29 сентября 1938 года, подписанное 30 сентября, между британским премьер-министром Невиллом Чемберленом, французским премьер-министром Эдуардом Даладье, главой нацистской Германии Адольфом Гитлером и итальянским премьер-министром Бенито Муссолини.

Согласно этому документу, Германия получала Судетскую область Чехословакии. Польша участвовала в разделе Чехославакии. В день заключения Мюнхенского сговора она ввела свои войска в Тешинскую область Чехославакии.