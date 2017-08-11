Вашингтон, 11 августа, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Пентагон опроверг сообщения о том, что авиаудар в восточной провинции Афганистана против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привел к многочисленным жертвам среди местного населения, 11 августа сообщает The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

В заявлении оборонного ведомства США указано, что вечером 10 августа в результате авиаудара в восточной провинции Нангархар в районе Хаска Мина были ликвидированы несколько боевиков и транспортное средство.

«Мы вели наблюдение за боевиками, которые грузили оружие в транспортное средство, до того момента, пока данное транспортное средство не было уничтожено в результате авиаудара. Цель находилась на открытой местности. Жертв среди мирного населения не было», — заявил представитель Пентагона Боб Пуртиман.

Напомним, ранее в The New York Times появилось сообщение о том, что в результате авиаудара ВВС США в Афганистане погибли 16 гражданских лиц.

Представитель администрации района Хаска Мина Хаджи Саз Вали заявил, что среди погибших мирных жителей были женщины и дети.

Военные США добавили, что за последние три недели столкнулись уже со вторым «ложным» сообщением о гибели мирных жителей в провинции Нангархар.