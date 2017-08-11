Лондон, 11 августа, 2017, 20:02 — ИА Регнум. «Великобритания будет постоянно сталкиваться с опасностью терактов в течение ближайших 20 или даже 30 лет. Таково мнение бывшего генерального директора британской службы разведки MI5 лорда Джонатана Эванса, — пишет испанская La Razón. — Бывший сотрудник спецслужбы утверждает, что, когда он уходил в отставку со своего поста, «ситуация казалась нормализующейся, поскольку «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потеряв бин Ладена, теряла свою значимость и вес. Однако оказалось, что происходила просто смена поколений экстремистов и перемещение акцента с одних организаций на другие, перераспределение ролей».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Поэтому, считает Эванс, «Великобритания ни в коем случае не должна отказываться от своих методов работы «агентов под прикрытием». По мнению бывшего разведчика, спецслужбы должны быть всегда на шаг впереди террористов и не рассчитывать, что с ними можно о чем-то договориться. Только так можно действовать, если общество действительно желает быть защищенным от экстремизма.

С 2013 года, момента оставления Эвансом поста шефа MI5, спецслужбе удалось предотвратить 19 попыток совершения террористических актов, пишет издание.

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