Москва, 11 августа, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Москве началась массовая подготовка детей к школе. Магазины, ярмарки и базары предлагают большой выбор канцелярской продукции, ранцев и формы, но, как заявили корреспонденту ИА REGNUM родители, цены на товары растут, и с каждым годом собирать ребенка в школу становится всё дороже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

Цены разнятся в зависимости от типа магазина и товара. Обычно продукция российских производителей была дешевле, чем зарубежные аналоги, и считалась вариантом выбора при более ограниченном бюджете семьи. В 2017 году ситуация изменилась в худшую сторону: родители заявляют, что многие российские компании решили уравнять цены с импортом.

«Мой сын в этом году пойдет во второй класс, и по сравнению с прошлым годом цены понемногу «взлетели» на все виды продукции. Пеналы, одежда, канцелярия — на 5,10 рублей. Школьные ранцы теперь идут с разными «фишками» вроде светоотражающих частиц, разных принтов. Соответственно, и цены на них растут, а дети требуют, чтобы непременно было «как у всех». Цены на иностранные вещи всегда были выше, но теперь и наши производители решили не отставать», — отметила Мария Власюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

Перед началом учебного сезона столичные магазины бьются за покупателей, предлагая различные акции. Так, в популярном у родителей «Детском мире» многие товары для школьников пока идут со скидками, но покупка полного школьного комплекта всё равно ощутимо отразится на бюджете семьи.

Например, детский рюкзак популярной фирмы Kinderline Seventeen стоит 1899 рублей, это средняя цена для подобного типа товаров. Комплект формы на девочку можно собрать по цене от 2400 рублей: стоимость блузок варьируется в пределах от 599 до 1699 рублей, юбок — от 399 до 1799, пиджаков — от 1399 рублей. Брюки на мальчика обойдутся в 899 рублей, пиджак — в 1399 рублей, а рубашки — от 349 до 1299 рублей. Если брать за основу средний набор, то выходит около 3−4 тысяч на ребенка. При этом обычно приобретают несколько комплектов формы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

Отдельной статьёй расходов станут такие необходимые вещи, как сумка для обуви — 369 рублей, спортивный костюм (из расчета футболка, кроссовки и брюки) — 2 000 рублей.

Родители часто приобретают товары в интернет-магазинах, либо через системы совместных покупок, пытаясь экономить за счёт оптовой стоимости товаров. Например, сайт «Смена» предлагает приобрести брюки на девочку стоимостью до 2000 рублей, а на мальчика — до 2 500 рублей за единицу товара. Блузы — от 1000 до 2000 рублей, пиджаки — до 4 000 рублей. Комплекты из жилета и юбки можно купить выгоднее — до 2 500 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

В интернет-магазине «Школьник» знаменитый ластик со слоником фирмы Kooh-i-noor стоит в районе 9,66 рублей. Обычные тетрадки в клеточку или линеечку, которые раньше можно было приобрести по 5 рублей за штуку, теперь стоят минимум 20 рублей. В зависимости от дизайна и толщины стоимость доходит до 200 рублей. Простой пластмассовый пенал можно купить за 80 рублей, а классический с наполнением — уже за 300. Мешок для обуви отечественной фирмы «Истребитель» стоит от 200 до 500 рублей. Синяя шариковая ручка серии «Пилот» стоит 67 рублей, классическая Corvina — 20 рублей. Средний канцелярский набор обойдется родителям примерно в 1500 рублей, если добавить к ним учебные пособия и ранец — сумма увеличится минимум вдвое.

«Есть вещи, на которых нельзя экономить. Например, ранец должен обязательно быть с ортопедической спинкой. Детей и так нагружают многочисленными учебниками, а сидеть они привыкли ссутулившись. Капроновые колготки на девочек — что за 100, что за 300 рублей рвутся одинаково быстро, но нужно всегда носить с собой пару запасных во избежание неприятных ситуаций. Мы часто одеваемся в «Сударе», у них выбор большой и на сентябрь/октябрь есть скидки — 2 по цене 1», — заявила мама первоклассницы Людмила.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

Часто родителям удобно покупать вещи для ребенка в таких магазинах, где также продаются товары для офиса, например, в «Комусе». Цены на рюкзаки там варьируются от 500 до 3−4 тысяч рублей в зависимости от размера и марки. Так, цена рюкзаков со знаменитым мишкой Тедди «Me to you» доходит до 4 тыс. Цены зависят и от «возможностей» рюкзака. Есть товары с ортопедической спинкой или внутренними карманами для контейнеров с едой. Есть специальные рюкзаки на колесах, имитирующие чемодан. Одними из самых дорогих товаров являются рюкзачки со светоотражающими частицами — цена на такие вещи доходит до 7 тыс. рублей за штуку.

Подводя итоги мониторинга цен в популярных сетевых магазинах среднего сегмента, примерная базовая стоимость «набора первоклассника» будет следующей: набор из одного комплекта деловой и спортивной одежды обойдётся родителям в 5−6 тыс. рублей, канцелярии в 3 тыс., удобный вместительный рюкзак — в 1,5−2 тыс. рублей. Запасная форма, мешки для сменной обуви, дополнительные контурные тетради и другие предметы отнимут из кошелька еще несколько тысяч. В среднем покупатели минимального набора школьника в указанных выше магазинах могут уложиться в 15 тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная ярмарка

Дешевле продукцию к школе можно приобрести в крупных торговых сетях, например, магазине «Ашан» или на рынках. Широкий ассортимент товаров также представлен на школьных базарах. Так, до 3 сентября в Центральном Детском Магазине на Лубянке будет проходить ярмарка «Большая перемена». Там можно приобрести всё необходимое для детского сада и школы: от канцелярских принадлежностей до школьной формы, от кроссовок до учебников и альбомов-раскрасок. Работает ярмарка «Снова в школу»: торговые точки открыты на Никольской улице, в Камергерском переулке, на Пушкинской площади, на Старом и Новом Арбате, Ангарских прудах, а также в городах Зеленоград и Троицк.

Добавим, по данным ВЦИОМ и «Яндекс.Маркет», в 2016 году сборы детей в школу обошлись гражданам России в среднем в сумму 15 тысяч рублей, что на четверть меньше, чем в 2015 году. Это свидетельствовало о большем стремлении к экономии, чем в докризисный период. На вопрос о том, сколько было потрачено на подготовку детей к школе, родители называли суммы в 14,8 тысяч рублей, что на 26% меньше бюджета 2015 года — 20 тыс. рублей.