Москва, 11 августа, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Обманутые дольщики ЖК «Царицыно» 11 августа пикетировали мэрию с акцией «Бездомные дети ЖК «Царицыно». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM местный активист Григорий Костюнин, это второй день очередного цикла пикетов, который начался 10 августа у администрации президента. Цель акции — коллективная подача жалоб на местные органы власти в связи с тем, что те самоустранились от решения проблем дольщиков комплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

На акцию также привели детей. По словам дольщиков, это было сделано для наглядности.

«Мы не можем найти понимания в вопросах помощи достройки объекта. В отношении застройщика после похода одой из наших активисток к министру внутренних дел Колокольцеву возбуждено уголовное дело. Но дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. В течение длительного времени расследование саботируется, практически все неустановленные лица так и остались неустановленными, никакие действия не предпринимаются для того, чтобы найти и наказать виновных в столь масштабной афере», — заявил Костюнин.

Участники акции особо подчеркивают, что от обмана застройщика в лице ОАО «МКХ» («Московский комбинат хлебопродуктов») страдает подрастающее поколение граждан России. Отметим, что пикет проходит в спокойном режиме — дольщики не встретили противодействия со стороны сотрудников мэрии и правоохранительных органов. Они подали заявления в отдел писем граждан, описав проблемы ЖК «Царицыно» и обратились к мэру с просьбой оказать воздействие на застройщика, чтобы последний передал объект новому инвестору. Дольщики также просят организовать личную встречу с московским градоначальником.

«Представитель «Мосстройинвеста» всячески разводит руками, якобы у них нет возможности влиять на застройщика, так как он добровольно передавать стройку не хочет, на контакт не идёт. Дольщики фактически остались в заложниках в такой ситуации. Это не просто проблема одного ЖК, это проблема долевого строительства, — заявил Костюнин. — Недавно было совещание в «Мосстройинвесте», его представитель заявил, что он не видит решения проблемы, у него нет средств и попросил дольщиков каким-то образом повлиять на владельца компании «Настюша» Пинькевича. Более того, до этого он заявил, что город Москва не нуждается в инвесторах, и инвесторов он поддерживать не намерен, в том числе тех, у кого две квартиры и более. Он считает, что дольщики — это инвесторы и должны осознавать и разделять все риски, связанные с этой ситуацией в долевом строительстве. И это говорит человек на государственном уровне, представитель власти господин Тимофеев. Все страны холят и лелеют инвесторов, а представитель «Мосстройинвеста» заявляет на всю страну в Госдуме, что инвесторы не нужны, и город инвесторов поддерживать не будет».

Добавим, что строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. В настоящее время объект достроен на 40%, стройка фактически заморожена, свои квартиры не получили 6 тыс. семей.

«У ЖК «Царицино» застройщик был «Московский комбинат хлебопродуктов» еще при прежней власти, при Лужкове. Был подписан инвестконтракт, предприятие с долгами, был один инвестор в лице компании «Настюша», которая обязалась погасить долги, накопленные прежним руководством предприятия. Для того, чтобы погасить долги, было принято решение территорию этого комбината отдать под жилую застройку. Началось строительство. Потом по ряду причин строительство было приостановлено. Виноваты в этом все: и банкиры, и правительство Москвы, и надзирающие органы. Есть нарушение 214 закона — деньги, которые собирали с дольщиков, не могут быть использованы не по назначению. Но этими деньгами были погашены, в частности, и долги предприятия нынешнего, и кредиты. Более того, более 12 миллиардов было выделено в виде займа головному предприятию, поэтому стройка фактически осталась без финансирования, что и привело к заморозке строительства. Сейчас в отношении застройщиков подан ряд исков, в том числе о банкротстве, дольщики опасаются, что останутся без квартир, без денег», — подчеркнул Костюнин.

Отметим, накануне, 10 августа, у здания приёмной президента РФ дольщики ЖК «Царицыно» провели акцию по массовой записи на прием к президенту. Дольщики требуют решения проблемы главного долгостроя Москвы на самом высоком уровне и планируют добиться обсуждения проблем ЖК «Царицыно» на круглом столе с президентом России Владимиром Путиным.