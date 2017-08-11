Москва, 11 августа, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Ростуризм предупреждает российских граждан о рисках для здоровья, связанных с посещением курортов Турции. Соответствующее заявление распространила 11 августа пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Btimes.ru Турция

«В соответствии с информацией, полученной из Роспотребнадзора, Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов, находящихся в Турции, связанной с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, в летний сезон 2017 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на угрозу здоровью туристов, эксперты Роспотребнадзора пришли к заключению, что необходимости в срочной эвакуации граждан России из Турции нет. Данное заключение согласовано с МИД России.

Вместе с тем Ростуризм «настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке». Ведомство напоминает, что в соответствии с законодательством турист в сложившейся ситуации имеет право потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или переноса сроков поездки.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили ИА REGNUM, что по состоянию на 11 августа в рамках специально открытой горячей линии в ведомство поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время нахождения на турецких курортах.

Случаи заболевания зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других. При этом подчёркивается, что наибольшее число заболевших — дети в возрасте до 14 лет.

Сообщается, что Роспотребнадзором направлен запрос об эпидемиологической ситуации в Министерство здравоохранения Турции, однако «до настоящего времени ответ не представлен».