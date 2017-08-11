Москва, 11 августа, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Госдуме просят главу правительства РФ Дмитрия Медведева распространить опыт Смоленской области по укладыванию асфальта на все регионы РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Alexis Укладка асфальта

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, где рассказал о рекомендациях губернатора Смоленской области Алексея Островского муниципалитетам региона.

«Информирую Вас о том, что губернатор Смоленской области А.В.Островский настоятельно рекомендовал руководителям муниципалитетов, в которых будут исполнять программу «Формирование комфортной городской среды», отказаться от укладки асфальта в снег и дождь, даже когда это позволяют соответствующие технологии. Такое решение было положительно воспринято общественностью», — говорится в письме депутата.

«Прошу Вас рассмотреть возможность распространить указанный опыт на другие субъекты Российской Федерации», — отмечается в документе.