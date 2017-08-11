Москва, 11 августа, 2017, 13:40 — ИА Регнум. С 11 августа в Москве открыт прием заявлений о заключении брака в столичном зоопарке, сообщается на портале мэра Москвы.

DigitalMarketingAgency Свадьба

Как отмечается в официальном сообщении, свадебные церемонии в холодную и ненастную погоду будут проходить по пятницам и субботам в Доме Клюева, построенном в 1820-х годах.

В хорошую погоду пары смогут связать себя супружескими узами в саду, прилегающем к зданию.

Желающим зарегистрировать брак в зоопарке нужно подавать заявления в Тверской отдел ЗАГС. Именно этот отдел ЗАГС будет регистрировать браки.

Отметим, Дом Клюева в зоопарке стал двенадцатой площадкой в списке мест для выездной регистрации брака.

В частности, пары могут расписываться Галерее народного художника СССР Ильи Глазунова, в мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате, в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Также готовы принять брачующихся: усадьба Кусково, музей-усадьба «Люблино», музей-усадьба «Останкино», музей-заповедник «Царицыно» и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2017 года ЗАГСы Москвы перестали предоставлять услуги по фото‑ и видеосъемке при регистрации брака. Кроме того, в зданиях московских загсов не будет звучать живая музыка: будут использоваться только музыкальные центры.