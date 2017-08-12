Мастера пиара и саморекламы: режиссер и царепоклонница отлично спелись
Екатеринбург, 12 августа, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к Николаю II, с портретом которого она ходила на шествие «Бессмертного полка» и о чьем чудесном мироточащем бюсте сообщила в телеэфире, вновь на тропе войны. Теперь она требует запретить демонстрировать трейлер к фильму «Матильда». О том, к чему приводит «крестовый поход», объявленный царепоклонницей против ничем не примечательного фильма Алексея Учителя, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.
Никто не сомневается, что Поклонская служит памяти последнего российского императора вполне искренне, только вот комментарии под ее выступлениями в соцсетях говорят о том, что поднятый ею шум приводит к противоположному результату. Те, кто никогда не пошел бы смотреть «Матильду», теперь выказывают желание посмотреть ставшую скандальной картину, чтобы понять, из-за чего разгорелся сыр-бор. Многие отмечают, что подвергающийся нападкам Алексей Учитель выглядит все более довольным — ведь его фильму делают громкую и совершенно бесплатную рекламу. Похоже, что, кроме режиссера, на скандале готовятся нагреть руки и другие предприимчивые люди. Кто-то арендует кинозал повышенной комфортности под премьерный показ, а кто-то даже срочно снимает «разоблачительный» фильм в пику «Матильде». В общем, если бы разгневанной Поклонской не было, режиссеру Учителю, да и не только ему, стоило бы ее выдумать.
Конечно, Наталья Поклонская вовсе не планировала добиться такого эффекта, ее участие в пиаре выходящего на экраны фильма об интрижке царевича Николая с балериной Кшесинской оказалось невольным. Но дуэт режиссера и бывшего прокурора вполне сложился, плодотворно работает и уже способен составить конкуренцию знаменитым комедийным дуэтам прошлого.
О подробностях нового витка шумихи вокруг «Матильды» читайте в статье: Дуэт Поклонской и Учителя в «Матильде»: «оба хуже»
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