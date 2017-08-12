Екатеринбург, 12 августа, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к Николаю II, с портретом которого она ходила на шествие «Бессмертного полка» и о чьем чудесном мироточащем бюсте сообщила в телеэфире, вновь на тропе войны. Теперь она требует запретить демонстрировать трейлер к фильму «Матильда». О том, к чему приводит «крестовый поход», объявленный царепоклонницей против ничем не примечательного фильма Алексея Учителя, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Владислав Осипов ИА REGNUM Прокурор Крыма Наталья Поклонская с иконой Николая II во время шествия «Бессмертного полка»

Никто не сомневается, что Поклонская служит памяти последнего российского императора вполне искренне, только вот комментарии под ее выступлениями в соцсетях говорят о том, что поднятый ею шум приводит к противоположному результату. Те, кто никогда не пошел бы смотреть «Матильду», теперь выказывают желание посмотреть ставшую скандальной картину, чтобы понять, из-за чего разгорелся сыр-бор. Многие отмечают, что подвергающийся нападкам Алексей Учитель выглядит все более довольным — ведь его фильму делают громкую и совершенно бесплатную рекламу. Похоже, что, кроме режиссера, на скандале готовятся нагреть руки и другие предприимчивые люди. Кто-то арендует кинозал повышенной комфортности под премьерный показ, а кто-то даже срочно снимает «разоблачительный» фильм в пику «Матильде». В общем, если бы разгневанной Поклонской не было, режиссеру Учителю, да и не только ему, стоило бы ее выдумать.

Конечно, Наталья Поклонская вовсе не планировала добиться такого эффекта, ее участие в пиаре выходящего на экраны фильма об интрижке царевича Николая с балериной Кшесинской оказалось невольным. Но дуэт режиссера и бывшего прокурора вполне сложился, плодотворно работает и уже способен составить конкуренцию знаменитым комедийным дуэтам прошлого.

О подробностях нового витка шумихи вокруг «Матильды» читайте в статье: Дуэт Поклонской и Учителя в «Матильде»: «оба хуже»

Читайте другие статьи Алексея Банникова об актуальных событиях политической и общественной жизни.