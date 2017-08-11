Москва, 11 августа, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации (СКР) назначил экспертизу заграничного паспорта худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который проходит свидетелем по делу «Седьмой студии». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в окружении режиссера.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничный паспорт

«Следствие проводит экспертизу заграничного паспорта Серебренникова, который был изъят у него во время обысков в конце мая этого года», — сказал источник.

Источник полагает, что сотрудники специальных служб могут проводить технико-криминалистическую экспертизу, чтобы проверить подлинность документа.

7 августа режиссер Кирилл Серебренников в интервью газете Süeddeutsche Zeitung сообщил, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у него загранпаспорт.

«До сих пор я — лишь свидетель, но у меня забрали загранпаспорт, — сказал тогда худрук «Гоголь-центра». — Я не могу выехать за границу».

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