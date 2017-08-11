Багдад, 11 августа, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что главной целью референдума, который состоится 25 сентября, является независимость, сообщает 11 августа Kurdistan.ru.

Kurdishstruggle Курдский ополченец

Барзани добавил, что особенностью референдума является тот факт, что он обладает высшей формой легитимности, а значит, не нуждается в разрешении со стороны третьих сил.

«Референдум в основном зависит от источника законодательства, которым является народ. Он не требует разрешения какой-либо стороны. Это очень естественная и демократическая практика», — подчеркнул Барзани.

При этом лидер иракских курдов понимает, что признание государства Курдистан не может произойти сразу же после объявления независимости. Однако он уверен, что мало кто будет выступать против воли 6 млн человек.

Причиной решения провести референдум о независимости Иракского Курдистана, как замечает Барзани, стало нежелание правительства Ирака установить истинное партнерство между Эрбилем и Багдадом.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоится референдум по вопросу о независимости. Если курды проголосуют утвердительно, то это может стать началом новой государственности, которой курды были лишены на протяжении столетий.