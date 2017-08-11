Вашингтон, 11 августа, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Борьба против американского президента Дональда Трампа потребовала от России серьезных затрат, заявил 45-й глава США, передает телеканал Fox News.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Комментируя российско-американские отношения, президент США сказал, что Москва не помогала ему придти к власти.

«Между нами и Россией не было сговора, — заявил он. — На самом деле, все наоборот. Россия потратила много денег на борьбу со мной».

Трамп аргументировал свое высказывание незаинтересованностью России в усилении американских вооруженных сил.

По его словам, он стремится к такому усилению — в отличие от своего оппонента по выборам, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая «собиралась существенно урезать военный бюджет».

Напомним, заявление об отсутствии сговора с Москвой Трамп делает не впервые. 15 июня он заявил, заинтересованные лица в США, «придумав фальшивую историю о сговоре с Россией, так и не нашли доказательств». Он назвал сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм».

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