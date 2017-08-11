Лаишевский район, Татарстан, 11 августа, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Крупный государственный сельхозучасток в Татарии перевели в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения производства. Кабинет министров республики подписал соответствующее постановление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гарифуллина Адиля Радифовна Татария

Инициатором перевода выступило министерство земельных и имущественных отношений РТ и войсковая часть Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. О том, что будет построено на бывших сельхозземлях в Лаишевском районе, неизвестно.

По данным публичной кадастровой карты, участок расположен в Среднедевятовском сельском поселении. Его площадь — 7 341 005 кв. м, а разрешённое использование — для сельскохозяйственного производства. Кадастровая стоимость — 14 168 139,65 рубля. Поставлен на учёт он был 30 июня 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было принято решение об изменении категории для восьми сельскохозяйственных участков. Их переведут в статус земель промышленного и иного специального назначения. Семь участков будут использованы ПАО «Татнефть» для недропользования.

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По данным государственного учёта земель, земельный фонд республики составляет 6783,7 тыс. га. В структуре земельного фонда по категориям основная доля приходится на земли сельскохозяйственного назначения — 4 634,5 тыс. га (68,3%). В публичной собственности находится 3 522,7 тыс. га (52%) земель. Право собственности на земельные участки у Российской Федерации зарегистрировано на площади 1 100,8 тыс. га. Из них 18,3 тыс. га — земли сельхозназначения.