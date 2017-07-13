Восемь сельхозучастков в Татарии изменят статус на промышленные земли

Казань, , 06:11 — REGNUM

Восемь сельскохозяйственных участков постановлениями Кабинета министров Татарии переведут в статус земель промышленного и иного специального назначения. Семь участков будут использованы ПАО «Татнефть» для недропользования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановления.

Первый участок площадью 1,2943 га расположен в Альметьевском районе и принадлежит ООО «Союз-Агро». По предложению Министерства земельных и имущественных отношений РТ и ПАО «Татнефть» он будет переведён в новую категорию. В этом же районе категорию изменят для трёх участков, принадлежащих нефтекомпании. Их общая площадь 1,1113 га.

В Сармановском районе перевести планируют три участка общей площадью 2,139 га. Они находятся в собственности ПАО «Татнефть».

В Бавлинском муниципальном районе перевод сельхозучастка общей площадью 0,0035 га из числа государственной собственности будет осуществлён по просьбе АО «Транснефть-Приволга». Здесь планируется разместить трубопроводный транспорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Татарстанстата, объём добычи сырой нефти и природного газа за январь — май 2017 года в действующих ценах достиг 197 958,4 млн рублей — по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 143,6%. За май объём добычи данных полезных ископаемых был на уровне 42 847,1 млн рублей, что составляет 123,5% к маю 2016 года.

За январь — май 2017 года отдельно сырой нефти в Татарии добыли 14 791,6 тыс. тонн — 102,8% к уровню за январь — май 2016 года.

По информации, озвученной в рамках нефтяного саммита, прошедшего в Татарии 12 июля, ПАО «Татнефть» за шесть месяцев 2017 года добыла 14 млн 202 тыс. тонн нефти, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2016 года.

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