Москва, 11 августа, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Перехваты иностранных самолетов-разведчиков на границе с Россией за неделю были проведены российскими Воздушно-космическими силами четыре раза, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Самолёт ВКС России

Воздушную разведку вдоль российских границ вели 12 самолетов ВКС РФ.

«Нарушения воздушного пространства не допущено», — сообщается на сайте.

Напомним, 12 августа в России будет отмечаться День ВКС. Как сообщил 4 августа российский министр обороны Сергей Шойгу по всей России пройдут показы уникальных исторических самолетов и новейших образцов авиатехники.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа самолет Ту-154 ВКС РФ в рамках Договора по открытому небу выполнил полет над рядом объектов в Вашингтоне: его видели над Белым домом, Пентагоном, Капитолием.

В ответ на реакцию СМИ, сообщивших о русском самолете над Вашингтоном, в Пентагоне отметили, что полет был согласован.