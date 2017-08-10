Вашингтон, 10 августа, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Пакистан закончил строительство подземного комплекса в отдалённом горном регионе провинции Белуджистан, который может служить в качестве хранилища для ядерных боеголовок, согласно докладу американского Института науки и международной безопасности (ISIS), 10 августа сообщает Press Trust of India.

Public_Domain_Photography Пакистан

В американском мозговом тресте заявили, что выводы доклада основаны на спутниковых снимках и проведённом исследовании.

В докладе говорится, что подземный комплекс в юго-западной провинции «может служить в качестве хранилища для баллистических ракет и ядерных боеголовок». Власти Пакистана пока не делали публичных заявлений относительно предназначения комплекса.

«Несмотря на то, что комплекс расположен в провинции Белуджистан, где расположено большое количество исламистских радикалов, Пакистан, скорее всего, беспокоится о том, чтобы расположить подземный комплекс в отдаленной горной местности в центральном регионе страны, как можно дальше от своих границ, включая границу с Индией», — говорится в докладе.

Подземный комплекс располагает тремя отдельными входами и одной вспомогательной зоной.

Напомним, в 2012 году в районе расположения подземного комплекса не было видимых объектов безопасности по периметру территории, за исключением, по крайней мере, одного контрольно-пропускного пункта (КПП) и объекта ПВО.

На спутниковых снимках 2014 года в районе подземного комплекса появилось ограждение по периметру, несколько КПП и несколько новых объектов ПВО.