Москва, 10 августа, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое мнение по поводу факта выдачи прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда», её слова 10 августа привел телеканал RT.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Ингеборга Дапкунайте

Поклонская сказала, что произошедшее её совершенно не удивило, с её точки зрения, ведомство на протяжении года не обращало внимания на мнение противников выхода картины.

«Министерство культуры высказывает однозначное своё наплевательское отношение в сторону людей и отношение поддержки в сторону создателей фильма. Могу сказать, что ничего святого нет, кроме аппетитов и отсутствия понимания слова «достоинство», — заявила депутат.

Напомним, 9 августа 2017 года сначала власти Чечни, а затем и Дагестана обратились в Министерство культуры РФ с просьбой не выдавать фильму прокатное удостоверение на территории республик.

Свое желание представители местных властей объяснили наличием многочисленных обращений граждан, организаций и депутатов по поводу недопущения экранного показа этого фильма Алексея Учителя.

10 августа 2017 года директор Департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов сообщил, что возможность исключения регионов из прокатного удостоверения не предусмотрена законодательством, но субъекты РФ вправе сами принять решение о возможности проведения показов картины.

Позже, 10 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики не намерены запрещать прокат «Матильды». На своей странице в Instagram Кадыров пояснил, что «в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма».