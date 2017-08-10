Штутгарт, Германия, 10 августа, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Экологи из немецкой организации Deutsche Umwelthilfe потребовали от властей наложить на компанию Porshe штраф в размере € 100 млн за манипуляции с оборудованием автомобилей Cayenne, направленные на обман органов экоконтроля, об этом 9 августа сообщило издание Deutsche Welle.

Микеланджело Караваджо. Шулеры (фрагмент). 1594

Своё требование экологи отправили в Федеральное ведомство автодорожного транспорта. Сообщается, что представители компании Porsche в Штутгарте отказались как-либо прокомментировать эту новость.

Руководитель Deutsche Umwelthilfe Юрген Реш заявил, что закон одинаков для всех и немецкие автопроизводители, нарушившие его, должны нести ответственность. Реш считает, что немецкие компании, замешанные в дизельном скандале, до сих пор не понесли должного наказания.

Интересно отметить, что одним из спонсоров экологической организации является компания Telekom, ведущая совместный бизнес с немецкими автопроизводителями, об этом ещё 7 августа сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Напомним, в июле 2017 года компания Porsche приостановила продажи кроссовера Cayenne в Германии в соответствии с решением министерства транспорта.

Глава ведомства Александер Добриндт потребовал от автопроизводителя отозвать в ЕС около 22 тыс. автомобилей для переоборудования и заявил, что все расходы по проведению отзывной кампании понесет сама Porsche.