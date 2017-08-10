Симферополь, 10 августа, 2017, 16:48 — ИА Регнум. На заключение договоров на вывоз мусора со всеми жителями Симферополя властям понадобится ещё как минимум два года. Об этом сегодня сообщил журналистам глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

«Когда мы пришли, было около 20% заключённых договоров на вывоз мусора, а сейчас — 60%. На всё нам осталось года два, не меньше», — отметил Бахарев.

По его мнению, этот элементарный процесс занимает так много времени из-за медлительности жителей частного сектора, а не из-за халатной работы ответственных служб.

«Симферопольцы, к сожалению, активность в этом направлении вообще не проявляют. Нам приходится очень жёстко подходить к этой проблеме: штрафовать, выписывать предписания. Это касается частного сектора, особенно того, что расположен по периметру города. Ранее тут были земли самозахватов, поэтому так сейчас сложно разобраться в ситуации. Мы месяцами не можем найти, кто там живёт», — подчеркнул глава администрации.

Ранее власти города заявили о переходе с августа на более качественный режим уборки мусора в Симферополе. Были утверждены маршруты и круглосуточный график уборки, предприятие по вывозу ТКО «Экоград» работает круглосуточно. При этом чиновники утверждают, что держат постоянный контакт с общественниками. И если где-то переполненные контейнеры простоят больше четырёх часов, они гарантируют сразу же отправить туда машину. Однако, по их словам, пока таких экстренных вызовов не поступало.

В свою очередь, многие общественники продолжают утверждать в социальных сетях, что прежние проблемы с «безобразной организацией вывоза мусора» в городе никуда не делись.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава Крыма Сергей Аксёнов подверг критике профильных чиновников из-за «плавающих» графиков уборки столицы полуострова, о которых ему доложил первый заместитель руководителя администрации Симферополя Александр Овдиенко. Тогда чиновник доложил, что из более чем тысячи улиц Симферополя регулярно убирают только 158, а остальными занимаются «по мере необходимости».

«И кто в них плавает? Работают, когда есть настроение? Я так понял, что старого графика не было в помине. А тот, что мне принесли вчера вечером, на нём ещё чернила не высохли», — возмутился тогда глава Крыма, подчеркнув, что жители Симферопольского района массово жалуются на отсутствие внимания со стороны властей к проблемам вывоза ТКО.

Спустя неделю, 27 июня, во время оперативно-хозяйственного совещания администрации Симферополя чиновники рассказали о двух десятках обновлённых схем.

«Прошлую неделю предприятие «Экоград» занималось пересмотром своих графиков, 25 июня они были приняты со временем посещения каждой контейнерной площадки. Все 20 графиков разработаны, остаётся только их контролировать», — отметил начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов.

Тогда же замглавы администрации Симферополя Александр Овдиенко отмечал, что большое скопление мусора в разных точках города было связано с неправильной организацией его вывоза.