Красногорск, 10 августа, 2017, 14:47 — ИА Регнум. В Московской области может быть принят закон о единой форме подачи документов на участие в выборах. Об этом сегодня, 10 августа, заявил заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев, передает РИАМО.

Выборы

По его словам, регион практически никогда не выходит из выборного процесса. Поэтому было бы правильно закрепить единую форму на законодательном уровне.

«Если будет единая форма, единый подход по всем документам любого уровня выборов, то будет абсолютно правильно и гораздо легче и для партии, и для территориальных избирательных комиссий», — отметил Жигарев.

Отметим, сейчас в различных территориальных и муниципальных избирательных комиссиях Подмосковья требуются разные формы подачи документов.

Принятие единой формы решит проблемы как с подачей документов, так и с повсеместными жалобами на территориальные избирательные комиссии.

«В дальнейшем закон, принятый в Московской области, позволит внести законодательную инициативу в Государственную думу РФ, чтобы установить единую форму подачи документов на территории всей страны», — уточнил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мособлизбиркоме с июня 2017 года работает телефонная горячая линия, где можно получить ответы на все интересующие избирателей вопросы.

Напомним, 10 сентября 2017 года в единый день голосования на территории Московской области пройдут выборы по 82 избирательным кампаниям, включая одну кампанию по выбору депутата в Московскую областную думу, 21 кампанию по выборам глав муниципальных образований и 60 кампаний по выбору представителей в органы местного самоуправления.

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