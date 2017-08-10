Бишкек, 10 августа, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Вручение двух российских военно-транспортных самолетов АН-26 киргизским военным состоялось в городе Канта Чуйской области, сообщает 10 августа ИА «24.kg».

Mil.ru АН-26

Согласно сообщению, передача новых самолетов Россией Киргизии прошло в рамках военно-технической помощи Киргизии. Вместе с самолетами также было передано все необходимое для их обслуживания и обеспечения их эксплуатации.

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«Киргизия всегда может рассчитывать на нашу поддержку», — сказал во время церемонии вручения заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-техническую помощь Киргизии, помимо России, также оказывают Казахстан и Китай. Так, в 2014 году КНР передала киргизским пограничникам оборудования на $162 тыс, а Казахстан в 2016 году передал государственному комитету по делам обороны Киргизии порядка 4 тыс. дымовых гранат, а также боеприпасы и запчасти к зенитным комплексам.

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