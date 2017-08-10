Чебоксары, 10 августа, 2017, 10:42 — ИА Регнум. День города Чебоксары, который в этом году будет праздноваться 19−20 августа, пройдёт без главы столицы Чувашии. Судя по повестке внеочередного городского собрания депутатов, 15 августа вопрос об избрании главы Чебоксар рассматриваться не будет. Поэтому на главном столичном празднике руководство города будет представлено дуэтом сити-менеджера Алексея Ладыкова и исполняющего обязанности главы Чебоксар Николая Владимирова. Но примечательно не только это: столица республики, которая так или иначе по размаху и масштабу праздника конкурирует с главным государственным праздником Чувашии, теперь замахнулась и на Казань, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чебоксары полтора месяца остаются без главы города. Судя по всему, его избрание состоится не ранее 26 сентября — на эту дату назначено очередное заседание депутатского корпуса. На внеочередном заседании местного парламента, которое назначено на 15 августа, в повестку включено пять вопросов — вопроса об избрании главы города в их числе нет. Таким образом, политическую власть на празднике будет представлять исполняющий обязанности главы Чебоксар Николай Владимиров.

Напомним, 19 июня Ирина Клементьева добровольно и досрочно сложила полномочия главы Чебоксар, проработав на посту чуть более полугода. Причиной стал букет уголовных дел. В настоящее время Клементьева находится под домашним арестом, расследование продолжается.

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Ещё одной особенностью нынешнего Дня города станет повышение статуса мероприятий и появление новых федеральных событий. Что может свидетельствовать о поддержке столичной власти со стороны Москвы и позволяет городскому празднику конкурировать как с главным национальным праздником — Днем Республики, так и вызывать ревность у городов-столиц Поволжья.

В частности, в этом году в Чебоксарах пройдёт всероссийский фестиваль тюркских народов «Тюрки России», который организован совместно с Минкультуры РФ, Центром культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова». Чебоксары на время празднования станут тюркской столицей, потеснив Казань и Уфу.

Основная цель проекта — «культура, которая объединяет тюркские народы, столицы тюркских регионов». Зрители и гости фестиваля смогут познакомиться с культурой тюркских народов страны: карачаево-балкарцев, ногайцев, кумыков, башкир, татар, казахов, калмыков, алтайцев, чувашей. Фестиваль соберет не только тюркские этносы: среди гостей носители бесермянских народных традиций — фольклорный ансамбль «Азвесь крезь» из Удмуртии, ансамбль народного танца «Раздолье» из Липецка.

Мероприятия фестиваля будут проходить в интерактивном формате на нескольких площадках. Участники фестиваля — творческие коллективы из Татарии, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Мордовии, Омска, Алтайского края, Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областей, а также национальные общественные организации Чувашии. Всего ожидается около 250 участников. Фестивальные мероприятия завершит круглый стол «Традиционная культура тюркских народов в поликультурном российском пространстве», в котором примут участие представители научного сообщества, органов государственной власти, национальных общественных объединений, деятели культуры и искусства России и Чувашии, представители ведущих российских журналов.

Межрегиональную повестку продолжит конференция «Здоровые города — здоровый туризм», которая проводится совместно с Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» и Ассоциацией городов Поволжья. Ожидается участие около 200 человек — представителей Всемирной организации здравоохранения, Минздрава РФ, городов-побратимов из зарубежных стран и российских делегаций.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 548-летию Чебоксар, пройдут 19−20 августа под девизом «День города — день гордости». Как и в предыдущие годы, состоится открытие социальных объектов: запланирован ввод в эксплуатацию детских садов в микрорайоне «Радужный» и в поселке Альгешево, а также открытие спортивной площадки с искусственным покрытием по Эгерскому бульвару.

В Чебоксары снова прилетит пилотажная группа. Вместо «Стрижей», которые собирали многотысячную аудиторию, на этот раз жители и гости столицы смогут посмотреть авиашоу малой авиации «Первый полёт». Это единственная пилотажная группа в России, выступающая на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. Если говорить о зрелищно-технической части, то власти хотят апробировать новый проект — парад городской техники.

Cap.ru Пилотажная группа

«Планировалось показать всю мощь городской техники — машины скорой помощи, дорожной, коммунальной техники, полицейские машины, машины МЧС. Решение о точном проведении парада пока не принято и обсуждается органами внутренних дел, рассматриваются варианты обеспечения безопасности участников дорожного движения», — поясняют в мэрии.

Расширен спортивный блок, где представлен ряд мероприятий межрегионального и федерального уровней. В городе пройдут всероссийские соревнования по акватлону «Чебоксарский акватлон» с участием около 200 спортсменов из регионов России. Будет разыгран Кубок России по рыболовному спорту, на который претендуют команды из 15 регионов. Состоится восемь боев в рамках международного профессионального турнира единоборств «Кубок чемпионов».

Традиционные мероприятия также будут сохранены в праздничном плане. День города начнется с «Зарядки со звездой». Как и ранее, главной фестивальной площадкой станет «Творческий бульвар», который разместится на центральных улицах города. Организаторы отмечают, что в этом году к участникам предъявлены более строгие требования в качестве подготовки своей площадки и программы. «Изюминкой» бульвара станет выступление уличного театра из Москвы «Высокие братья». Как и в предыдущие годы, будут определены победители народного конкурса «Общественное признание», пройдёт фестиваль семейного творчества «Аистёнок».

Cap.ru «Творческий город»

Впервые состоится масштабное барабанное шоу — на Красной площади выступит барабанная группа Vasiliev Groove. Организаторы заверяют, что в вечерней программе «одним из самых зрелищных мероприятий» станет театрализованное представление. В этом году главная тема — достижения города в разных отраслях: экономике, промышленности, культуре, спорте.

«Во время театрализованного действия горожанам напомнят историю города, расскажут о тех главных событиях, которые оставили яркий след, например строительство тракторного завода или ГЭС. В театрализации планируется использовать шоу воздушных акробатов и другие элементы циркового искусства», — говорят в мэрии.

Завершится праздник на Красной площади выступлением группы «Браво» и праздничным салютом.

«Мероприятий запланировано много, все они зрелищные, массовые, показательные. Каждый чебоксарец должен почувствовать гордость за свой город», — обозначил цель праздника глава администрации Алексей Ладыков.