Сана, 10 августа, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Гражданская война в Йемене превратила страну в рассадник холеры, сообщает 10 августа Associated Press.

ИА REGNUM Флаг ООН

Ожесточенный двухлетний конфликт превратил страну в инкубатор для вируса холеры. Основной причиной эпидемии стала разрушенная инфраструктура, в том числе больницы и системы водоснабжения.

Рвота и диарея — постоянные спутники холеры — могут убить человека в считанные часы, если он не получит своевременную медицинскую помощь.

Последней крупной вспышкой холеры был остров Гаити, где в 2010 году болезнь унесла жизни 9 тыс. человек. Но ситуация в Йемене намного более серьезная, отмечают специалисты.

«Это рай для холеры», — отмечает глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Йемене Георг Хоури.

По данным ООН с 27 апреля 2017 года в Йемене зафиксировано 2 тыс. смертей от холеры, около 5 тыс. человек заболевают ежедневно, также порядка 450 тыс. человек подозреваются в заражении.