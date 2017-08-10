Москва, 10 августа, 2017, 07:27 — ИА Регнум. В России утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц при представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайта правительства РФ.

Владимир Югасов ИА REGNUM Дом Правительства Российской Федерации

Госорганы будут направлять запросы, а юрлица информацию о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах.

Уточняется, что ответы в электронном виде или на бумажном носителе на соответствующие запросы уполномоченных органов юрлица должны будут предоставлять в пятидневный срок.

Если потребуется более конкретная информация, этот срок предоставления уточненной информации сокращается до трёх рабочих дней.

Кроме того, определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмонитринг) должны обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 180 дней со дня его вступления в силу.

Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

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