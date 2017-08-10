Вашингтон, 10 августа, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Самолет Ту-154, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) России, совершил наблюдательный полет над важными государственными объектами США — Капитолием, Пентагоном, Белым домом, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал CNN.

Politik.am Ту-154

«Полет был осуществлен в рамках Договора по открытому небу, благодаря которому военная авиация США, РФ и других стран может проводить разведывательные полеты для наблюдения за военной инфраструктурой 34 государств — участников соглашения», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что российскому воздушному судну, летевшему на высоте примерно 1130 метров, было разрешено войти в «особую зону безопасности», окружающую Белый дом.

Отмечается, что на борту Ту-154 находились и представители ВВС США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный Договор по открытому небу был подписан РФ в мае 2001 г. Документ направлен на укрепление доверия между странами.

Согласно положениям договора, страны-участники совершают периодические взаимные облеты территорий с целью контроля за вооружениями и регламентируемой военной деятельностью.

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