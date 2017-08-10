Казань, 10 августа, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Перевести 1,8 млрд рублей долга по кредитному договору ПАО «Нижнекамскнефтехим» не удалось. Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск ЦБ РФ к ПАО «Татфондбанк», нефтехимикам и ООО «Новая нефтехимия» и признал соглашение о переводе долга недействительным. В результате задолженность «Нижнекамскнефтехима» было полностью восстановлена, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Банкротство

В деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований участвовало ПАО «Казаньоргсинтез». Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд до 4 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ подал иск 20 февраля 2017 года. В нём он потребовал признать недействительным соглашение о переводе долга и перемене лица в обязательстве от 18 июля 2016 года. А также истец настаивал на применении последствий недействительности сделки. По ней ООО «Новая нефтехимия» приняла на себя обязательства ПАО «Нижнекамскнефтехима» по выплате кредита «Татфондбанку». 5 июля также стало известно, что «Татфондбанк» намерен подать иск о банкротстве ООО «Новая нефтехимия». Последнее является аффилированным лицом «Татфондбанка» с долей участия 17,36%, а также через другую компанию связано с экс-председателем правления банка, обвиняемым в мошенничестве и находящимся в СИЗО.

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В рамках данного судебного дела от судьи Аллы Савельевой поступило ходатайство о самоотводе, которое было удовлетворено. Судья ссылалась на то, что ей стали известны обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в её беспристрастности.

Кроме того, в процессе разбирательств ПАО «Нижнекамскнефтехим» попыталось оспорить передачу прав требования в залог Центробанку РФ, но потерпело поражение.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».