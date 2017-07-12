Нефтехимикам не удалось исключить ЦБ РФ из спора: дело «Татфондбанка»

Казань, , 10:21 — REGNUM Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО «Нижтекамскнефтехим», оставив в силе решение Арбитражного суда Татарии о возврате встречного иска. ПАО «Нижнекамскнефтехим» попыталось оспорить передачу прав требования в залог Центробанку РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу в день принятия, но в месячный срок может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа. Своё решение о возврате встречного иска суд первой инстанции обосновал отсутствием законных оснований для его принятия.

До этого определением суда от 24 апреля 2017 года нефтехимической компании был возвращён иск о признании недействительной сделки по передаче в залог ЦБ РФ прав требования ПАО «Татфондбанк» к ПАО «Нижнекамскнефтехим» по двум кредитным договорам от 18 июля 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск был подан в рамках производства по делу, в котором истцом выступает Центробанк РФ. Исковое заявление последнего было подано 20 февраля 2017 года. В нём ЦБ РФ требует признать недействительным соглашение о переводе долга и перемене лица в обязательстве от 18 июля 2016 года. А также истец потребовал применить последствия недействительности сделки. По ней ООО «Новая нефтехимия» приняла на себя обязательства ПАО «Нижнекамскнефтехима» по выплате кредита «Татфондбанку». Сумма обязательств — 1,8 млрд рублей. Данный иск до конца не рассмотрен, но 5 июля стало известно, что «Татфондбанк» намерен подать иск о банкротстве ООО «Новая нефтехимия».

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Дело несколько раз откладывалось по разным причинам. В последний раз рассмотрение было перенесено на 4 августа. За этот период в дело в качестве третьего лица без самостоятельных требований было введено ПАО «Казаньоргсинтез». Кроме того, от судьи Аллы Савельевой поступило ходатайство о самоотводе, которое было удовлетворено. Судья ссылалась на то, что ей стали известны обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в ее беспристрастности.

Ответчиками по иску ЦБ РФ выступают ПАО «Татфондбанк», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Новая Нефтехимия». Последнее является аффилированным лицом «Татфондбанка» с долей участия 17,36%, а также через другую компанию связано с председателем правления банка Робертом Мусиным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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