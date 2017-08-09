Вашингтон, 10 августа, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Полет российского военного самолета Ту-154 над Пентагоном, Белым домом и Капитолием замечен в США, передает телеканал CNN.

Mil.ru Самолёт Ту-154 ВКС России

Уточняется, что самолет также пролетел над территорией, на которой располагается секретный правительственный бункер близ американской столицы. Полет согласован с Вашингтоном и проводился в рамках Договора по открытому небу.

Как отмечает телекомпания, правоохранительные органы американской столицы были уведомлены о том, что над объектами будет проведен полет военного самолета, однако им не сказали, какой именно это будет самолет.

Напомним, 7 августа стало известно, что над США и Канадой будут проведены наблюдательные полеты Ту-154М Лк-1.

Период, в течение которого планировались полеты — 7−12 августа 2017 года. Самолет должен был взлететь с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо, США). Дальность полета — максимум 4 900 км.

Сроки наблюдательного полета над Канадой — 14−19 августа 2017 года. Аэродром открытого неба — Трентон. Дальность полета — максимум 6 150 км.