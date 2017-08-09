Пекин, 10 августа, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Раздел ежегодной японской «белой книги» по вопросам обороны переполнен стереотипами и ложью, утверждает Министерство обороны КНР, передает 9 августа агентство «Синьхуа».

Navy.mil Китайские морские пехотинцы

"Вооруженные силы Китая решительно отвергают документ и выражают Японии твердый протест», — написал пресс-секретарь Министерства обороны КНР У Цянь в письменно заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отвечая на характеристику, данную действиям Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, У отметил, что Япония все дальше в своих поступках отклоняется в сторону от нейтралитета по целому ряду спорных вопросов.

«Продвигая свою военную стратегию и пытаясь поменять её мирную поствоенную архитектуру, вкалывая в военную экспансию и стремясь принять участие в необязательном для нее споре по Южно-Китайскому морю, Япония сменила статус-кво, ставя под угрозу региональную стабильность и наращивая опасения», — заявил У.

Кроме того, он опроверг обвинения в непрозрачности военного развития КНР, назвав их ложью.

«Япония игнорирует тот факт, что Китай осуществляет национальную оборонную политику, которая оборонительная по своей сути, а стратегия активной обороны подразумевает расширение военных обменов, участие в миротворческих, эскортных и гуманитарных миссия», — продолжил он.

В заключение, пресс-секретарь выразил озабоченность «повторяющейся ложью» со стороны Японии по поводу Китая и высказал озабоченность японской повесткой дня.

«В документе также утверждается, что китайские суда постоянно «вторгаются в японские территориальные воды». Тем не менее, острова Дяоюйдао (яп. Сенкаку — ИА REGNUM ) являются китайской территорией, что подтверждается и юридически, и исторически», — закончил мысль У.

Как сообщало ИА REGNUM, Кабинетом министров Японии была утверждена «белая книга» по вопросам обороны на 2017 год, в которой в очередной раз была подвергнута критике китайская военная политика, а также отражено беспокойство по поводу ядерной программы КНДР. При этом, сама Япония продолжает наращивать свой военный потенциал. Все это интерпретируется китайскими СМИ, как использование ложного повода в целях милитаризации.