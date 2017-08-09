Москва, 9 августа, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Минэкономразвития ожидает снижения цен на плодоовощную продукцию в России в ближайшие несколько месяцев. Об этом говорится в докладе ведомства о ситуации инфляцией в июле 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

Как отмечается в докладе, резкое замедление годовой инфляции в июле до показателя ниже целевого уровня Банка России (3,9%) было «в первую очередь обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию с началом поступления нового урожая».

По данным ведомства, в июле цены на фрукты и овощи снизились на 8,3%, что компенсировало рост цен в предыдущем месяце. В течение недели с 1 по 7 августа падение цен продолжалось и составило 3,9%.

«При этом потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы, по оценкам Минэкономразвития России, ещё не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около — 0,6% за август-сентябрь 2017 года», — говорится в документе.

Продовольственная инфляция за исключением плодоовощной продукции, по данным Минэкономразвития, также замедлилась, несмотря на ослабление рубля, и составила 0,1% в июле после 0,5% месяцем ранее, а в годовом выражении — 3,4% после 3,8% в предыдущем месяце.

При этом ведомство отмечает низкое влияние курсовой динамики, что связывается с «высокой долей отечественного производства на рынках основных продовольственных товаров (мяса, хлебобулочных изделий и отдельных видов белковой продукции)».

Напомним, в июле в департаменте исследований и прогнозирования Банка России заявили, что неестественно холодное лето может привести к частичной потере урожая, что в сочетании с пониженным уровнем запасов, переходящих на следующий год, способно привести к ускорению инфляции в конце 2017 и начале 2018 года.

Целевой уровень Банка России по инфляции к концу 2017 года составляет 4%, что должно стать самым низким показателем в новейшей истории России.