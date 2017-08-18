Санкт-Петербург, 18 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 5 августа Временное правительство отпустило 3 миллиона рублей «для выдачи на ссудных, по преимуществу, основаниях комитетам объединенных общественных организаций на покрытие их расходов за май, июнь, июль и август».

Рабочие

Временное правительство утвердило постановление министерства труда о примирительных камерах и третейских судах. Учреждение носит добровольный характер. Одна из спорящих сторон по желанию обращается к комиссару труда, и последний организует примирительную камеру в случае согласия другой стороны. Комиссар может по собственной инициативе предложить спорящим сторонам организовать примирительную камеру, а по их желанию организовать и постоянную примирительную камеру.

Временное правительство издало следующее постановление:

«Виновный в оскорблении дружественной державы, ее верховного главы, ее правительства или дипломатического представителя действием, словом, или в распространенных, либо публично выставленных произведениях печати, письме или изображении, наказывается: заключением в крепости на срок не свыше трех лет или заключением в тюрьме. Если сие преступление учинено во время войны, то виновный наказывается: заключением в исправительном доме или заключением в крепости».

Временное правительство постановило учредить министерство исповеданий и упразднить должность обер-прокурора Священного Синода.

Заседание Бюро ВЦИК заслушало доклад комиссии из представителей Бюро и членов Особого Совещания по выработке избирательного закона для Учредительного собрания. Бюро постановило «отсрочить выборы в Учредительное собрание до 22 октября и в крайнем случае не позже 29 октября».

Заседанием Исполкома Петроградского Совета принята новая форма своей организации: Исполком является исполнительным и руководящим органом Совета и в то же время рабочим органом ВЦИК по местным петроградским делам. Во ВЦИК входит не более 50 выбранных Петроградским Советом человек. Петроградский Исполком автономен во всех делах, касающихся организации и руководства местным Советом, но вместе с тем политические активные выступления его, носящие общегосударственный характер и противоречащие решениям ВЦИК, не должны быть предпринимаемы до обсуждения их во ВЦИК.

Заседание Совета

Заслушивается заявление Каменева, что он освобожден не ввиду изменения меры пресечения, как гласили заметки в газетах. А ввиду того, что прокурорская власть, рассмотрев собранные данные, не нашла оснований для выдвижения ему какого-либо обвинения в каком-либо преступлении. Каменев обратился к прокурору с просьбой о выдаче ему ордера об освобождении, но прокурор отказал как «частному лицу», присовокупив, что такое удостоверение им может быть выдано только в случае обращения со стороны ВЦИК. Ссылаясь на постановление пленума, по которому члены ВЦИК, «заподозренные в уголовном преступлении», устраняются, Каменев настаивает на выяснении его положения, подчеркивая, что инициатива должна исходить от ВЦИК. Исполком постановил:

«Поручить юридическому следственному отделу обратиться к прокурору палаты с просьбой прислать ордер об освобождении Каменева».

«Известия» пишут:

«Союз металлистов получил сведения, что эвакуируются следующие металлические заводы: «Новый Парвиайнен», «Аэроколесный», «Русско-французский», «Манталь», «Забойкина», «Шрейдера», «Лейбовиц», «Шпигель», «Пулемет», «Рессора». Все эвакуированные заводы или не берут рабочих из Петрограда совсем, или берут их небольшую часть».

«Рабочий и солдат» печатает ряд резолюций общих собраний нескольких фабрик с протестом против контрреволюционной политики правительства, за передачу власти Совету и т. п.

Вид на корпуса завода

Вечером незначительным числом неорганизованной рабочей молодежи в Гельсингфорсе были произведены беспорядки, которые были скоро превращены.

«Известия» пишут:

«Состоялось первое заседание петроградского совета профсоюзов. Присутствовали 39 делегатов от 17 союзов. Председатель Рязанов».

Оглашено предложение министра труда наметить кандидата на пост комиссара труда в Петрограде. Принята следующая резолюция:

«Признавая, что только проведение принципа выборной инспекции от рабочих могло бы позволить профсоюзам взять на себя ответственность за деятельность учреждаемого комиссариата труда как одного из органов рабочей инспекции, петроградский совет профсоюзов отказывается от предложения министерства труда наметить своего кандидата…»

Съезд рабочих кооперативов заслушивает доклады: «О культурно-просветительной деятельности» и «Продовольственный вопрос и кооперация». На вечернем заседании оглашено предложение Временного правительства делегировать на Московское совещание 75 человек. Съезд постановил принять участие на совещании в том случае, если в нем примет участие Совет.

Производство

На Всероссийском торгово-промышленном съезде в Москве принимается ряд резолюций, в том числе — с требованием отмены хлебной монополии.

Со съезда крестьянского союза в Москве ушли члены ИК ВСКД, огласив декларацию с протестом. Принимается устав крестьянского союза. Вынесена резолюция по земельному вопросу (переход земли без выкупа, но с уплатой государством ипотечных долгов, лежащих на землях).

Вступил в исполнение обязанностей вновь назначенный главнокомандующий Западным фронтом Валуев.

Заседание Малого войскового круга в Новочеркасске заслушивает доклад по вопросу о введении земства на Дону. Выбирается комиссия для выработки условий о совместной работе с партией кадетов. Выбираются делегаты на Московское совещание. Заслушивается доклад о земельных комитетах и ведутся прения по нему, которые заканчиваются на вечернем заседании. Резолюцию поручается выработать особой комиссии, так как большинство съезда не хочет учреждения земельных комитетов для Войска Донского. Заслушивается доклад о недрах. Заседание закрывается.