Санкт-Петербург, 9 августа, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Санкт-Петербург успеет организовать систему вытрезвителей до чемпионата мира по футболу 2018 года, если сверху поступит такое указание. Об этом сегодня, 9 августа, заявила вице-губернатор Анна Митянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

Митянина отметила, что пока по срокам возрождения системы вытрезвителей «никакой конкретики нет», но она ожидает, что более полная информация появится в ближайшее время.

«Я убеждена, что, если эта проблема носит такой острый характер, то через какое-то время мы получим ясные четкие указания», — сказала чиновница.

«Может быть, стоит говорить о платных, о возмездных услугах. Судя по тому, как активно ведется обсуждение, в ближайшее время все прояснится. Чемпионат уже на носу. Мы всегда все успеем», — подчеркнула Митянина.

При этом она считает, что опираться на опыт других стран и даже других регионов Петербургу не стоит. «У России особая судьба, особая роль. Нам достаточно и своего понимания, как можно обеспечить право человека, находящегося в этом состоянии. <…> Опираться на опыт Башкирии, национальной республики, у которой свое отношение к пьяным людям, думаю, не стоит», — заметила вице-губернатор.

Напомним, 1 августа вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что следует вернуть вытрезвители на время чемпионата мира, чтобы создать «человеческие условия для фанатов, которые перебрали».

Систему вытрезвителей ликвидировали еще в 2011 году, примеру всех регионов не последовали Татария и Башкирия. Осенью 2016 года главный нарколог РФ Евгений Брюн заявил, что в городах, где пройдут матчи Мундиаля, должны открыться вытрезвители в обязательном порядке.