Киев, 9 августа, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины принял решение отменить действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией о взаимодействии в экспорте военной продукции в третьи страны. Об этом сообщает в среду, 9 августа, телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Кабинет министров Украины (…) принял поставление «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны» без обсуждения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение между Москвой и Киевом о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны было подписано в 2003 г. и вступило в силу годом позднее.

Подписав документ, стороны договорились проводить совместные маркетинговые и патентно-лицензионные исследования мировых рынков военной продукции и обмениваться информацией по этим вопросам, проводить консультации с целью согласования уровня экспортных цен и тарифов на поставку продукции третьим странам, а также составлять перечень военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует взаимного согласия.

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