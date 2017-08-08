Киев намерен разорвать соглашение с Россией об экспорте военных товаров

Киев, , 22:11 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит вопрос о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте товаров военного назначения в третьи страны, говорится в обнародованной повестке дня заседания кабинета министров 9 августа.

Как сообщается, докладчиком по данному вопросу выступит первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Российско-украинское межправительственное соглашение о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны было подписано в 2003 году и вступило в силу годом позднее.

Подписав документ, Москва и Киев договорились проводить совместные маркетинговые и патентно-лицензионные исследования мировых рынков военной продукции и обмениваться информацией по этим вопросам, проводить консультации с целью согласования уровня экспортных цен и тарифов на поставку продукции третьим странам, а также составлять перечень военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует взаимного согласия.

Кроме этого, стороны условились при необходимости проводить предварительные консультации по вопросам заключения внешнеэкономических договоров на продажу или передачу продукции военного назначения в третьи страны и привлекать по взаимному согласию специалистов к участию в исполнении таких контрактов.

Также договором предусмотрено формирование механизма взаимного решения вопросов обеспечения патентной защиты военной продукции при осуществлении её экспорта в третьи страны и кооперация в проведении ремонта вооружения и военной техники с целью её экспорта.

Напомним, что Украина с марта 2014 года приостановила отгрузки в Россию товаров военного назначения, а в июне того же года президент Украины Пётр Порошенко полностью запретил сотрудничество с российской стороной в сфере ВПК.