* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 9 августа, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Девять бойцов шиитской милиции были убиты в Ираке боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 августа Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Инцидент произошел недалеко от границы с Сирией, заявили представители вооруженных сил Ирака.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на пост Хашд аль-Шааби.

Хашд аль-Шааби — коалиция из шиитских, езидских и христианских ополченцев — была создана в 2014 году для борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне правительственных сил.

«Девять бойцов были убиты, еще 23 человека получили ранения», — сообщают военные представители.

Напомним, в июле 2017 года правительственные войска, при поддержке Хашд аль-Шааби, выбили боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула — одного из крупнейших городов Ирака. Тем не менее террористы имеют еще достаточно влияния на территории страны.