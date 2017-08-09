Мадрид, 9 августа, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Главы МИД Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Чили, Коста-Рики, Гранады, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Ямайки, Мексики, Панамы, Парагвая, Сент-Люсии и Уругвая, собравшиеся в столице Перу, провели 8 августа длительное совещание. Обсуждалась Венесуэла, которая на саммит приглашена не была. Разговор, как сообщает испанская La Razón, занял на четыре часа больше изначально запланированного на него времени.

Терещенко Н. Остановим агрессора! 1958

«По итогам долгих переговоров, в ходе которых никто не поддержал действия президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, министры выступили с заявлением. Суть его: Учредительное собрание, избранное 30 июля, незаконно, в Венесуэле попраны нормы демократии, глава государства установил в стране диктаторскую форму правления, — отмечает издание. — Министры названных стран обещали поднять вопрос «о диктатуре в Венесуэле и нарушении прав человека» в сентябре в ООН».

В то же самое время, по сообщениям выходящей в Каракасе газеты Ultimas noticias, действия венесуэльского лидера были одобрены Шестым внеочередным саммитом Совета Боливарианского альянса для народов нашей Америки. Зачитавший официальное коммюнике Совета его генеральный секретарь Дави Чокеуанка подчеркнул, что «недружественные заявления, звучащие из уст представителей так называемых демократических стран и действия, ими предпринимаемые, не решают проблем венесуэльцев, а только усложняют их».

Организация осудила решение США наложить санкции на Венесуэлу, назвав это «мерой, направленной против народа и свидетельством подготовки некоторых стран к интервенции в Боливарианскую республику».

Боливарианский альянс для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) — международная организация стран социалистической ориентации Латинской Америки и Карибского бассейна. В него входят 11 государств (Боливия, Венесуэла, Доминика, Куба, Антигуа и Барбуда, Никарагуа, Эквадор и другие).

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